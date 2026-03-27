Родной город Зеленского окутало дымом после мощной атаки «Гераней»

В Кривом Роге днём 27 марта раздались взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное»

По данным источников, в городе были слышны громкие звуки. Согласно ресурсам мониторинга, сигнал тревоги в регионе объявлен не повсеместно. Оповещение действует лишь в отдельных районах Днепропетровской области.

В областной военной администрации сообщили о повреждении инфраструктуры и пожаре. Над городом поднимается дым.

«Кривой Рог — прилетает. Я не про ночные, тогда в депо прилетело, а сейчас несколько взрывов», — написал в телеграм-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Военный журналист Борис Рожин сообщил, что цели в Кривом Роге атакуют «Герани».