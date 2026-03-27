Финансист объяснил, стоит ли опасаться снижения ставок по вкладам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков снизилась с 15,10% в начале января до 13,80% во второй декаде марта. Финансовый эксперт Александр Гриф в беседе с РИА «ФедералПресс» объяснил, не нарушит ли это стабильность финансового сектора.

По словам специалиста, снижение доходности само по себе не является признаком кризиса — это перенастройка стоимости денег в экономике. Регулятор ранее отмечал, что клиентские средства комфортно покрываются рублевыми ликвидными активами, а норматив краткосрочной ликвидности соблюдается у большинства системно значимых банков.

Крупных дефолтов в банковской сфере в этом году не ожидается. Однако небольшие организации могут оказаться более уязвимыми: при падении ставок у них быстрее сжимается доход от размещения свободной ликвидности. Называть конкретные банки «под угрозой» без официальных решений регулятора эксперт отказался из профессиональной этики.

Отвечая на вопрос, что лучше для сбережений — вклады или недвижимость, Гриф подчеркнул: это два разных инструмента. Квартиры чаще уместны для долгого горизонта, но требуют готовности к издержкам на сделку, налоги и содержание, а также отличаются меньшей ликвидностью.

Депозит и недвижимость решают разные задачи. При выборе банка специалист советует делать упор на надёжность и прозрачные условия, а не на погоню за максимальной ставкой.

