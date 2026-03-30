30 марта, 07:48

Суд приговорил раскаявшегося генерала Кувшинова к 7,5 года колонии

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Хамовнический районный суд Москвы приговорил к 7,5 года лишения свободы генерал-майона запаса Константина Кувшинова, занимавшегося пост начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны РФ. Его признали виновным по делу о хищении 57,5 млн рублей при выполнении госконтракта, а также в получении взятки.

Также Кувшинову назначен штраф в 2,4 миллиона рублей. Кроме того, суд постановил лишить его специального звания и госнаград, конфисковать в доход государства 400 тысяч рублей взятки и запретить занимать руководящие должности на ближайшие 6 лет.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, что подразумевало полное признание вины и содействие следствию. Адвокат подсудимого просил суд учесть раскаяние Кувшинова, частичное погашение ущерба в размере 1 млн рублей, а также его активное способствование раскрытию преступления. Перед прениями супруга генерала сообщила, что он исповедался в храме, после чего принял решение явиться с повинной.

Защита будет обжаловать приговор.

Экс-замминистра обороны Иванов начал сотрудничать со следствием

Никита Никонов
