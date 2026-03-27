Цены на топливо для судов выросли на 190%, потери отрасли достигли $5,3 млрд

Мировые судоходные компании начали отказываться от транспортировки грузов, чтобы перевозить топливо для судов в ключевые порты на фоне резкого роста цен из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщает газета Financial Times.

Как пишет издание, дефицит судового топлива усиливается, особенно в Азии, из-за перенаправления судов и ограничений в Ормузском проливе. Цены на газойль в начале марта выросли на 190%, что существенно увеличило эксплуатационные расходы. Дополнительное давление создаёт фактическая остановка одного из крупнейших центров бункеровки — Фуджайры в ОАЭ.

В сложившихся условиях некоторые компании направляют суда без загрузки для доставки топлива, в том числе на маршрутах между США и Сингапуром. Перевозчики перераспределяют топливо между регионами и вводят надбавки к тарифам. Аналитики оценили дополнительные расходы в $40–50 млн в неделю. По оценке Transport & Environment, с конца февраля совокупные потери отрасли достигли около $5,3 млрд.