Яд в кофе и слежка за военными: Бариста из Ставрополя осудили на 20 лет в колонии строгого режима
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / George Rudy
Южный окружной военный суд вынес приговор 24-летнему жителю Ставрополя. Его признали виновным в госизмене, участии в террористической организации и публичных призывах к экстремизму в интернете.
Следствие и прокуратура установили, что с весны 2023-го по август 2024-го фигурант работал в кофейне. Действуя в интересах запрещённой в РФ структуры, он неоднократно пытался отравить военнослужащих, подливая им в заказы отраву.
Помимо покушений на отравление, молодой человек собирал и передавал кураторам из-за границы данные о дислокации воинских частей и расположении административных зданий в краевом центре. Также он пытался вовлечь двух приятелей в совершение терактов.
Для побуждения граждан к незаконным действиям злоумышленник разместил в соцсети комментарий с призывами экстремистского характера. Преступную деятельность пресекли сотрудники краевого управления ФСБ.
Суд с учётом позиции гособвинения назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы. Первые 4 года осуждённый проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено администрировать сайты в течение двух лет, а также назначено ограничение свободы на один год.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.