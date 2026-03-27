Яд в кофе и слежка за военными: Бариста из Ставрополя осудили на 20 лет в колонии строгого режима

Южный окружной военный суд вынес приговор 24-летнему жителю Ставрополя. Его признали виновным в госизмене, участии в террористической организации и публичных призывах к экстремизму в интернете.

Следствие и прокуратура установили, что с весны 2023-го по август 2024-го фигурант работал в кофейне. Действуя в интересах запрещённой в РФ структуры, он неоднократно пытался отравить военнослужащих, подливая им в заказы отраву.

Помимо покушений на отравление, молодой человек собирал и передавал кураторам из-за границы данные о дислокации воинских частей и расположении административных зданий в краевом центре. Также он пытался вовлечь двух приятелей в совершение терактов.

Для побуждения граждан к незаконным действиям злоумышленник разместил в соцсети комментарий с призывами экстремистского характера. Преступную деятельность пресекли сотрудники краевого управления ФСБ.