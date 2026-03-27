Жертвы подали в суд на власти США и Google из-за личных данных в файлах Эпштейна

Группа жертв финансиста Джеффри Эпштейна подала коллективный иск против администрации США и поисковой системы Google. Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным истцов, власти США через министерство юстиции сделали выбор в пользу быстрого и масштабного раскрытия информации, не обеспечив должную защиту личных данных пострадавших. Хотя позже правительство удалило личную информацию из публичных документов, заявители утверждают, что платформы вроде Google продолжают отображать их, несмотря на обращения.

В иске пострадавшие требуют от Минюста США выплатить каждому не менее 1 тысячи долларов компенсации, а также взыскать с Google штрафные санкции, достаточные для наказания и предотвращения подобных нарушений в будущем.

Ранее стало известно, что иностранный хакер в 2023 году получил доступ к файлам ФБР по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Злоумышленник сначала не поверил, что взломал правительственный сервер. Уязвимость возникла из-за ошибки сотрудника ФБР: специалист оставил внешний доступ к серверу открытым после работы с цифровыми доказательствами в лаборатории по расследованию преступлений против детей.