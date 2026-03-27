Российские учёные готовы поделиться технологией продления жизни

Российские учёные заявили о готовности бесплатно делиться технологией радикального продления жизни, основанной на факторах Яманака. Об этом сообщили участники круглого стола в Нижнем Новгороде, прошедшего в рамках международной конференции «Биосистемы: организация, поведение, управление». Об этом сообщает СМИ2.

В мероприятии приняли участие ведущие геронтологи, клиницисты и эксперты в области медицины долголетия. Кандидат медицинских наук Роман Литвинов подчеркнул, что у науки есть понимание механизмов старения, но недостаточно инструментов для управления ими. По его словам, необходимо развивать биотехнологические методы восстановления внеклеточного матрикса и эпигенетического ландшафта, а также создавать новые клеточные терапии.

Особое внимание на круглом столе уделили факторам Яманака — ключевым белкам, которые позволяют перепрограммировать зрелые стволовые клетки в более молодое состояние. Ведущий сотрудник проектного офиса ВолгГМУ Виталий Ковалёв сообщил, что его коллективу удалось воспроизвести редкие плазмиды оригинальных факторов Яманака. Сейчас учёные занимаются их модификацией.

«Мы осознаём важность консолидации научного потенциала страны и готовы прямо сейчас бесплатно делиться результатами наших исследований и наработками, чтобы стимулировать развитие отечественной науки», — заявил Ковалёв.

Руководитель ЦКП ВолгГМУ, генеральный директор компании «ИННОВВИТА» Роман Литвинов акцентировал внимание на необходимости фундаментально-научных исследований в области долголетия.

«У нас есть понимание механизмов развития возрастных изменений человеческого тела, но слишком мало инструментов для управления ими. Это требует развития фундаментальной науки в области долголетия», — комментирует он.

Участники круглого стола договорились укреплять междисциплинарное сотрудничество между научными организациями и бизнесом. В рамках консорциума «Активное долголетие» планируется масштабировать разработки и внедрять их в клиническую практику и систему здравоохранения.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что с 2026 года российские Центры здоровья получили расширенные функции по раннему выявлению изменений в организме, связанных с механизмами старения. По словам главы Минздрава, это позволит гражданам узнавать о потенциальных возрастных рисках на начальном этапе. Таким образом, система здравоохранения делает шаг в сторону превентивной медицины.