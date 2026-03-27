«Хезболла» сожгла главный израильский танк дешёвым беспилотником — удар попал на видео

В Сети появились кадры, демонстрирующие новую тактику шиитского движения «Хезболла» в ходе нынешнего конфликта на Ближнем Востоке. Впервые за время текущей эскалации ливанцы использовали FPV-беспилотник для атаки на израильский основной боевой танк Merkava Mk3.

Видео © Пресс-служба движения шиитского движения «Хезболла»

На видео запечатлён момент, когда оператор беспилотника обнаруживает боевую машину — предположительно, на юге Ливана. Дрон, находящийся под управлением в реальном времени, наводится на наиболее уязвимое место танка — стык башни и корпуса — и наносит точное поражение цели.

До сих пор «Хезболла» преимущественно полагалась на противотанковые ракетные комплексы. Сейчас движение начинает осваивать более доступную и манёвренную технологию. FPV-дроны, активно применяемые в других конфликтах, обладают рядом преимуществ перед традиционными ПТРК: они значительно дешевле, способны совершать сложные маневры и поражать цели в труднодоступных местах, что делает их эффективным инструментом асимметричной войны против технически более оснащённого противника.

Появление таких беспилотников на вооружении «Хезболлы» может существенно изменить баланс сил в приграничной зоне, где израильские танки и бронетехника традиционно имели значительное преимущество.

Ранее сообщалось, что Израиль ликвидировал в Ливане командира сил специального назначения отрядов «Радван», входящих в шиитскую организацию «Хезболла». Вместе с ним были уничтожены ещё два участника военных отрядов движения.