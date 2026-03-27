Российские подразделения продолжают продвижение в зоне проведения спецоперации. Согласно сводке Министерства обороны от 27 марта, за последние семь дней удалось установить контроль над четырьмя населенными пунктами.

Так, в результате боевой работы подразделений группировки войск «Север» удалось взять под контроль Потаповку в Сумской области, а также Песчаное и Шевяковку в Харьковской области.

Успехи были достигнуты и на Донецком направлении. Там отличились подразделения «Южной» группировки войск. В ходе наступательных действий они освободили населенный пункт Никифоровка.

В ведомстве подчеркнули, что действия военнослужащих носили решительный характер. Продвижение велось на нескольких участках фронта одновременно.

Освобожденные территории перешли под контроль ВС РФ в результате активных штурмовых действий. Операция продолжается.