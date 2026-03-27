Москва не обсуждает использование Каспийского трубопроводного консорциума для давления на США как его бенефициаров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ответ очень простой: это неправда», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно о впечатляющем удорожании российского сорта нефти Urals. Если до начала войны на Ближнем Востоке наше «чёрное золото» продавалось с заметным дисконтом, то теперь — с премией.