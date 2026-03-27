Песков: Предприниматели 1990-х готовы делать крупные взносы в пользу государства

Российские предприниматели, чей бизнес сформировался в 1990-е годы на основе тесного взаимодействия с государством, сегодня видят в оказании помощи стране свой гражданский долг. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подводя итоги состоявшейся в четверг закрытой встречи Владимира Путина с бизнесом.

Один из участников встречи выразил желание сделать крупный взнос в пользу государства.

«Аргументировал это один из участников тем, что подавляющее большинство участников встречи начинали как раз свой бизнес в 1990-х годах и, в основном, конечно это начало было так или иначе связано с государством», — рассказал представитель Кремля, добавив, что поэтому сейчас многие предприниматели считают подобные взносы своим долгом.

Ранее Песков опроверг данные о якобы просьбах Путина к бизнесу о «взносах» на СВО. Ложную информацию распространили западные СМИ.