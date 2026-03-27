Песков обвинил Киев в новых попытках сорвать работу КТК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев, по его словам, продолжает попытки вывести из строя Каспийский трубопроводный консорциум.

На брифинге он отметил, что речь идёт об ударах беспилотниками по объектам критически важной инфраструктуры, связанным с работой этого маршрута.

По словам представителя Кремля, такие атаки происходили не один раз и уже приводили к сбоям в транзите.

Песков подчеркнул, что именно эти действия, как он утверждает, стали причиной остановки прокачки.

Он также назвал КТК сложнейшим комплексом трубопроводов и важным энергомаршрутом.

КТК — это Каспийский трубопроводный консорциум, международная система, по которой нефть из Западного Казахстана и частично из России поступает к морскому терминалу под Новороссийском для дальнейшей отгрузки на мировые рынки. Маршрут Тенгиз — Новороссийск считается ключевым для казахстанского экспорта: по нему проходит основная часть поставок сырья из республики, поэтому любые сбои на этом направлении напрямую затрагивают транзит, экспортную выручку и стабильность поставок.