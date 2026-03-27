Главу Минэка Ставрополья отправили в СИЗО по делу о махинациях с недвижимостью
Иван Ковалёв. Обложка © VK / Министерство энергетики Ставропольского края
Министр энергетики Ставропольского края Иван Ковалёв взят под арест, его подозревают в превышении должностных полномочий. Региональная прокуратура требует уволить чиновника, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в ведомстве.
«По версии следствия, госслужащий совместно с иными лицами вопреки требованиям закона без проведения конкурентных процедур предоставили коммерческой организации в аренду объекты недвижимости в Сочи, находящиеся в управлении Невинномысского химико-технологического колледжа. При этом размер арендной платы был значительно ниже рыночной», — уточнили в прокуратуре.
Позже на месте переданных объектов был построен чытырёхзвездочный отель, при этом чиновник и его семья отдыхали в данной гостинице бесплатно. Как подчеркнули в ведомстве, всё это гооврит о коррупционном преступлении.
Ковалёв стоял во главе ведомства в 2021 году, а до прихода на госслужбу работал в коммерческих организациях строительной и топливно-энергетической сферы.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.