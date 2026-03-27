Спрос на операторов гражданских дронов в России вырастет в 20 раз к 2035 году

К 2035 году потребность в операторах гражданских дронов может вырасти более чем в 20 раз. Такой прогноз дал разработчик беспилотников Сергей Товкач в беседе с радио «Комсомольская правда».

Сейчас самая востребованная специальность в этой сфере — пилот БПЛА. Сегодня необходимо почти 12 тысяч таких специалистов. Востребованность была просчитана в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», объём финансирования которого составляет 88 млрд рублей. Только за 2026 год планируется освоить почти треть этой суммы.

В этом году намечено подготовить 15 тысяч дроноводов, а к 2033-му их потребуется уже около 300 тысяч. Для сравнения: в Москве зарегистрировано 62 тысячи таксистов, а вместе с областью — 190 тысяч. Это, по словам эксперта, тот самый резерв для подготовки кадров, приводит kp.ru слова специалиста.

А ранее Life.ru рассказывал, что дроны Армии России работают на отечественных деталях и прошивке. Техник FPV-дронов с позывным Механик отметил, что в этом состоит отличие российских «птиц» от украинских.