Мишустин: Нейросети должны быть доступны широкому кругу пользователей

Нейросети должны быть доступны для широкого круга пользователей. С таким заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме Digital Qazaqstan 2026 в казахстанском Шымкенте.

«Сегодня вообще нейросети становятся реальными помощниками для людей в работе и в повседневной жизни, должны быть доступны широкому кругу пользователей», — сказал Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта и внедрение его в различные сферы жизни является одним из приоритетов государственной политики. Ранее в России уже были приняты меры по стимулированию разработки и использования нейросетей, включая создание специализированных центров компетенций и поддержку профильных образовательных программ.

Ранее сообщалось, что в России утверждён национальный стандарт для систем искусственного интеллекта, применяемых в здравоохранении. Документ делит такие системы на две категории: медицинские изделия с технологиями ИИ для диагностики, лечения и наблюдения за пациентами, а также сервисы на базе ИИ, включая голосовых помощников, чат-ботов и системы видеоаналитики.