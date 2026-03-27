Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 10:32

Мишустин: Нейросети должны быть доступны широкому кругу пользователей

Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru

Нейросети должны быть доступны для широкого круга пользователей. С таким заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме Digital Qazaqstan 2026 в казахстанском Шымкенте.

«Сегодня вообще нейросети становятся реальными помощниками для людей в работе и в повседневной жизни, должны быть доступны широкому кругу пользователей», — сказал Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта и внедрение его в различные сферы жизни является одним из приоритетов государственной политики. Ранее в России уже были приняты меры по стимулированию разработки и использования нейросетей, включая создание специализированных центров компетенций и поддержку профильных образовательных программ.

«Кот в мешке» под запретом: В Госдуме предложили маркировать ИИ-изображения в рекламе

Ранее сообщалось, что в России утверждён национальный стандарт для систем искусственного интеллекта, применяемых в здравоохранении. Документ делит такие системы на две категории: медицинские изделия с технологиями ИИ для диагностики, лечения и наблюдения за пациентами, а также сервисы на базе ИИ, включая голосовых помощников, чат-ботов и системы видеоаналитики.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar