Лавров уверен, что ветераны СВО станут достойным примером для молодёжи

Участники спецоперации обязательно станут достойным примером для подрастающего поколения, уверен глава МИД РФ Сергей Лавров. Такое заявление он сделал на церемонии вручения ветеранам дипломов о профессиональной переподготовке в МГИМО. Министр подчеркнул, что в его юности все равнялись на фронтовиков Великой Отечественной войны, которые преподавали в школах, ВУЗах и постоянно были в контакте с молодёжью.

«Сегодня таким наглядным примером подлинного патриотизма, честности, ответственности, надёжности служите вы, особенно для молодёжи, в духовно-нравственное воспитание которой вы способны без сомнения внести весомый личный вклад», — отметил Лавров.

По словам дипломата, современные ветераны обязательно справятся со своей миссией, ведь они доказали, что героизм, мужественность — не пустые слова. Дипломы вручались в Доме приёмов МИД РФ. Всего было 29 военных, все они прошли программу профессиональной переподготовки «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

Ранее Life.ru писал, что Федеральная программа «Время героев», запущенная ровно два года назад по инициативе президента России Владимира Путина, успешно соединяет военный опыт с государственным управлением. Более 160 участников получили образовательную подготовку и назначения на ответственные посты в социальной, промышленной и политической сферах.