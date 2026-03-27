Пляжи в районе Керченского пролива откроют к 1 июня

Черноморские пляжи в районе Керченского пролива планируется открыть для отдыхающих к 1 июня 2026 года. Об этом в эфире информационной службы ИС «Вести» сообщил вице-премьер Виталий Савельев.

По его словам, на сегодняшний день удалось ликвидировать более 90% разлива мазута. Вода признана пригодной для использования, что позволяет рассчитывать на своевременное открытие пляжного сезона.

Ранее сообщалось, что эксперимент по отсыпке песка на тестовом участке в Витязево признан эффективным, и на заседании правительственной комиссии принято решение применить этот метод на других участках. До 1 июня планируется отсыпать оставшиеся песчаные пляжи Анапы, пострадавшие от ЧС, с толщиной дополнительного слоя не менее 50 сантиметров по рекомендации Роспотребнадзора.