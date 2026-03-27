Попова: Прогревание песка на пляжах Анапы не навредит здоровью человека
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что процедура прогревания песка на пляжах Анапы не окажет негативного влияния на здоровье отдыхающих. Соответствующее заявление руководитель ведомства сделала в эфире программы ИС «Вести».
«Даже при прогревании песка до 55 градусов не превышается допустимый гигиенический уровень. Следовательно, при прогревании песка вредного воздействия на организм человека, присутствия в атмосферном воздухе вредных веществ не будет», — сказала Попова.
Напомним, в Анапе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Для очистки пляжей применяется термическая обработка песка, что вызвало вопросы у местных жителей и туристов о возможных рисках для здоровья. Глава Роспотребнадзора заверила, что процедура безопасна.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что пляжи Анапы планируется открыть к 1 июня, так как более 90% работ по очистке побережья от мазута уже завершены. Вице-премьер Виталий Савельев на заседании профильной комиссии отметил, что качество воды соответствует нормам, что позволяет не сдвигать сроки начала курортного сезона. В настоящее время основные работы сосредоточены на песчаных территориях в районе Пионерского проспекта и Витязево, традиционно популярных у отдыхающих с детьми, тогда как галечные зоны уже признаны безопасными.
