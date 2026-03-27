Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 11:04

Половина россиян верят в существование домового, показал опрос

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nast Egle

В домового или духа-покровителя жилища верят 50% россиян, следует из последнего опроса ВЦИОМ. При этом 81% граждан в целом допускают существование неких потусторонних сил.

Опрос также показал высокую популярность магических практик. 85% россиян хотя бы раз в жизни обращались к ним. Чаще всего (59%) люди посещали священные целебные источники, 52% читали гороскопы или консультировались с астрологом, 37% — гадали.

Как отмечают авторы исследования, интерес к магии и эзотерике часто связан с желанием оздоровиться или обрести контроль над собственной судьбой. Опрос проводился 27 января 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Психиатр объяснил, когда вера в магию говорит о психических расстройствах
Ранее Life.ru писал, что почти каждый третий опрошенный допускает существование леших, а каждый пятый — русалок. Наибольшим доверием у граждан пользуются покровители, способные защитить человека: две трети респондентов верят в высшие силы или святых, оберегающих в опасных ситуациях.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • вциом
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar