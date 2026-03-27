Половина россиян верят в существование домового, показал опрос

В домового или духа-покровителя жилища верят 50% россиян, следует из последнего опроса ВЦИОМ. При этом 81% граждан в целом допускают существование неких потусторонних сил.

Опрос также показал высокую популярность магических практик. 85% россиян хотя бы раз в жизни обращались к ним. Чаще всего (59%) люди посещали священные целебные источники, 52% читали гороскопы или консультировались с астрологом, 37% — гадали.

Как отмечают авторы исследования, интерес к магии и эзотерике часто связан с желанием оздоровиться или обрести контроль над собственной судьбой. Опрос проводился 27 января 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее Life.ru писал, что почти каждый третий опрошенный допускает существование леших, а каждый пятый — русалок. Наибольшим доверием у граждан пользуются покровители, способные защитить человека: две трети респондентов верят в высшие силы или святых, оберегающих в опасных ситуациях.