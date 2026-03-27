«Вертолёты России» завершили сертификацию импортозамещённого Ми-171А3

Холдинг «Вертолёты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») получил семь одобрений главных изменений в конструкции вертолёта Ми-171А3 от Росавиации. Это означает завершение сертификации машины в импортозамещённом виде. Машина получила допуск к перевозке пассажиров и грузов, полётам в сложных метеоусловиях с использованием приборного оборудования, а также к выполнению взлётов и посадок с площадок, расположенных на высоте.

«Вертолеты России» завершили сертификацию импортозамещённого Ми-171А3.

Сертификация Ми-171А3 в импортозамещенном облике стала значимым шагом для всей отечественной авиаотрасли, заметил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков. Машина подтвердила надежность всех систем, включая уникальную российскую авариестойкую топливную систему.

«Теперь у нас есть собственный офшорный вертолёт, способный обеспечить безопасную и эффективную работу на шельфовых месторождениях. Это не только укрепляет технологическую независимость страны, но и открывает новые горизонты для развития морской нефтегазодобычи», — добавил Абраменков.

