EASA продлила до 10 апреля режим опасности для полётов над Ближним Востоком

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) продлило до 10 апреля действие рекомендации для авиаперевозчиков воздерживаться от полётов над зоной вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте регулятора.

Режим повышенной опасности распространяется на воздушное пространство 11 государств региона: Бахрейна, Ирана, Ирака, Израиля, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

Ограничения были введены 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Срок действия предупреждения уже продлевался — сначала до 18 марта, затем до 27 марта. Нынешнее продление означает, что европейские регуляторы по-прежнему оценивают ситуацию в регионе как нестабильную и угрожающую безопасности гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что Росавиация продлила до 27 марта запрет на полёты российских авиакомпаний в Израиль и Иран, а также на транзит через воздушное пространство этих стран. Ведомство рекомендовало перевозчикам прокладывать маршруты в государства Персидского залива в обход, через территорию третьих государств.