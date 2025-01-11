Росавиация продлила запрет на ночные полёты в Израиль
Росавиация до 11 февраля продлила для российских авиакомпаний рекомендации, запрещающие выполнять рейсы в Израиль с 01:00 до 07:00 по Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере пассажирских авиаперевозок.
Ранее введённые рекомендации действовали до 11 января. Они появились 1 октября 2024 года после очередного витка эскалации на Ближнем Востоке.
Ранее в Росавиации прокомментировали новые рекомендации Европейского агентства авиационной безопасности по поводу полётов в Россию. В федеральном агентстве пояснили, что действия EASA являются очередным компонентом антироссийской санкционной политики запада и должны сократить количество транзитных рейсов перевозчиков из Азии через нашу страну.
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