Росавиация продлила запрет на ночные полёты в Израиль

Росавиация до 11 февраля продлила для российских авиакомпаний рекомендации, запрещающие выполнять рейсы в Израиль с 01:00 до 07:00 по Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере пассажирских авиаперевозок.

Ранее введённые рекомендации действовали до 11 января. Они появились 1 октября 2024 года после очередного витка эскалации на Ближнем Востоке.