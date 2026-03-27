Сбежавшая из РФ журналистка Монгайт* тайно вывезла сына из Израиля, чтобы он избежал призыва

Журналистка Анна Монгайт*, покинувшая Россию, сообщила, что ей удалось вывезти своего 18-летнего сына Матвея из Израиля, чтобы он избежал призыва в армию. О произошедшем она рассказала у себя в соцсетях.

По словам Монгайт*, она уже достигла «уровня чёрного пояса» в искусстве вызволения сына из военных передряг. На этот раз Матвей улетел «практически последним регулярным бортом».

Сведений о рейсе на сайте авиаперевозчика не публиковалось, а число мест в самолёте было ограничено 50. Журналистка отметила, что если бы сын попал под обстрел по пути в аэропорт, он бы не успел на вылет.

«И всё же он улетел и приземлился. И все пребывают в радости», — заключила она.

В августе 2025 года журналистка Анна Монгайт* была объявлена в международный розыск. Против неё возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ, совершённом по мотивам политической ненависти. Уже в октябре её имя появилось в реестре террористов и экстремистов.