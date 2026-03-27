Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 11:49

Сбежавшая из РФ журналистка Монгайт* тайно вывезла сына из Израиля, чтобы он избежал призыва

Анна Монгайт* с сыном. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna.mongayt*

Журналистка Анна Монгайт*, покинувшая Россию, сообщила, что ей удалось вывезти своего 18-летнего сына Матвея из Израиля, чтобы он избежал призыва в армию. О произошедшем она рассказала у себя в соцсетях.

По словам Монгайт*, она уже достигла «уровня чёрного пояса» в искусстве вызволения сына из военных передряг. На этот раз Матвей улетел «практически последним регулярным бортом».

Сведений о рейсе на сайте авиаперевозчика не публиковалось, а число мест в самолёте было ограничено 50. Журналистка отметила, что если бы сын попал под обстрел по пути в аэропорт, он бы не успел на вылет.

«И всё же он улетел и приземлился. И все пребывают в радости», — заключила она.

В августе 2025 года журналистка Анна Монгайт* была объявлена в международный розыск. Против неё возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ, совершённом по мотивам политической ненависти. Уже в октябре её имя появилось в реестре террористов и экстремистов.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar