В США забраковали иск теннисистки Цуренко о «психологическом насилии» из-за допуска россиян

Федеральный окружной суд Манхэттена отклонил иск украинской теннисистки Леси Цуренко к Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка требовала компенсацию за то, что организация допустила россиян к турнирам под своей эгидой, сообщает The Independent. Представительница Незалежной назвала действия спортивных чиновников «психологическим насилием».

Поводом для обращения в суд стал инцидент в марте 2023 года на турнире в Индиан-Уэллсе. Тогда Цуренко отказалась выходить на матч против белоруски Арины Соболенко, сославшись на «паническую атаку». Украинка утверждала, что приступ начался из-за позиции председателя WTA Стива Саймона, который был не против допуска россиян.

Судья Наоми Бухвальд в своём решении подчеркнула, что спортивные ассоциации обязаны обеспечивать физическую безопасность игроков, но не их эмоциональное благополучие. Кроме того, суд постановил, что Цуренко не смогла доказать, что WTA была обязана запрещать российским спортсменам участие в соревнованиях. В иске украинке было отказано.