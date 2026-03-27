Роспотребнадзор раскрыл обязанности отелей перед клиентами

При заселении в гостиницу или иное средство размещения исполнитель обязан предоставить клиенту полную информацию об условиях проживания, включая стоимость номера в рублях и перечень входящих в неё услуг. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре.

Так, потребитель при заселении должен получить сведения о дополнительных услугах, площади номера, правилах бронирования и его отмены, времени заезда и выезда, а также о категориях граждан, имеющих право на льготы. А при бронировании сотрудники гостиницы должны ждать клиента до расчётного часа дня, следующего за датой предполагаемого заезда. Если человек не объявился, исполнитель вправе отказаться от договора, но если заказчик предупредил об отказе до дня заезда, средства ему возвращают в полном объёме.

В ведомстве также подчеркнули, что разница между временем выезда одного клиента и заезда другого не может превышать трёх часов. При обнаружении недостатков в оказанных услугах постоялец вправе требовать их бесплатного устранения, снижения стоимости или расторжения договора с полным возмещением ущерба.

