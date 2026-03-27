Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что личности тех, кто участвовал в пытках российских военнослужащих в плену на территории Украины, будут установлены. На пресс-конференции в пятницу она подчеркнула, что речь идёт в том числе о людях в медицинской форме. По её словам, никто из причастных не сможет избежать ответственности.

Захарова сказала, что имена тех, кто надел белый халат для издевательств над пленными, будут названы, а виновные понесут наказание.

Ранее быд представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов под названием «Доктора Менгеле киевского режима». Там рассказывалось о том, что Киев использует медперсонал для пыток над пленными.