Суд заочно приговорил Медведева* к 11,5 года колонии

Суд в Москве заочно приговорил журналиста и политолога Сергея Медведева* к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщила столичная прокуратура. Наказание назначено по совокупности приговоров.

«С учётом позиции прокуратуры по совокупности приговоров иноагент Сергей Медведев* заочно приговорён к 11 годам 6 месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Установлено, что 59-летний Медведев* совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 330.1 УК РФ — уклонение от обязанностей иностранного агента. В 2025 году, он был заочно осуждён на 10 лет лишения свободы по делам о распространении фейков о Вооружённых силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и их дискредитации (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Ранее мировой суд в Москве вынес заочный приговор политологу Екатерине Шульман**. Она приговорена к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил запретить ей заниматься администрированием сайтов на протяжении трёх лет. При этом гособвинение настаивало на более суровом наказании, запрашивая для подсудимой срок в 1 год и 11 месяцев.

