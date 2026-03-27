Число погибших при ударах США и Израиля по иранскому Куму возросло до 15
Место удара по жилому району в Иране. Обложка © X / Warmonitor98
Число мирных жителей, погибших в результате ударов США и Израиля по городу Кум в центральной части Ирана, увеличилось до 15 человек. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на местные правоохранительные органы.
По данным иранской стороны, ещё 10 человек получили ранения. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Ранее сообщалось о шести погибших в результате атаки.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что в результате авиаударов в стране были разрушены или повреждены более 600 школ, а жертвами этих атак стали более тысячи учеников и преподавателей. Речь идёт как о погибших, так и о раненых. Арагчи также утверждает, что под угрозой остаётся и другая жизненно важная инфраструктура.
