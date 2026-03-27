Число погибших при ударах США и Израиля по иранскому Куму возросло до 15

Число мирных жителей, погибших в результате ударов США и Израиля по городу Кум в центральной части Ирана, увеличилось до 15 человек. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что в результате авиаударов в стране были разрушены или повреждены более 600 школ, а жертвами этих атак стали более тысячи учеников и преподавателей. Речь идёт как о погибших, так и о раненых. Арагчи также утверждает, что под угрозой остаётся и другая жизненно важная инфраструктура.