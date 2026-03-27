В Иране заявили о сотнях разрушенных школ и более 1000 пострадавших детей и учителей
Глава МИД Ирана Арагчи заявил о разрушении и повреждении более 600 школ
Обложка © DALL-E / Life.ru
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что в результате авиаударов в стране были разрушены или повреждены более 600 школ, а жертвами этих атак стали более тысячи учеников и преподавателей. Речь идёт как о погибших, так и о раненых.
С таким заявлением министр выступил на 61-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
Арагчи также утверждает, что под угрозой остаётся и другая жизненно важная инфраструктура. В их числе он перечислил больницы, машины скорой помощи, медицинский персонал, сотрудников Красного Полумесяца, нефтеперерабатывающие заводы, водные ресурсы и жилые кварталы.
По словам Арагчи, удары наносятся по объектам, имеющим критическое значение для жизни мирного населения.
Напомним, что 28 февраля, в день начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана, авиаудар пришёлся по начальной школе для девочек в городе Минабе. По разным оценкам, жертвами трагедии стали от 150 до 180 детей.
