«Без забора крови или биопсии»: Голикова сообщила о новой тест-системе для выявления рака эндометрия

Российские учёные разработали и зарегистрировали оригинальные медицинские изделия для диагностики заболеваний репродуктивной системы у женщин, включая тест-систему для раннего выявления рака эндометрия. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья». По словам Голиковой, разработка позволяет проводить диагностику без забора крови или биопсийного материала.

«Учёными разработаны и зарегистрированы оригинальные медицинские изделия диагностики заболеваний репродуктивной системы у женщин, тест-система для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. В настоящее время проводятся их испытания», — сказала вице-премьер.

Помимо этого, в России зарегистрированы новые медицинские изделия для сердечно-сосудистой хирургии, реанимации и диагностики, включая микрокатетеры для сосудов головного мозга, применяемые при лечении инсультов, а также 42 наименования изделий с возможностью дистанционной передачи данных.

Ранее эксперт фонда «Онкологика» рассказал, что стоимость лечения рака в России может достигать нескольких миллионов рублей в год. Базовую помощь пациенты получают бесплатно по ОМС. Итоговая сумма зависит от стадии болезни, молекулярного профиля опухоли и обоснованности назначений врачей.