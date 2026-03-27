Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 13:19

«Никогда не думал, что всё может быть так серьёзно»: Артём Чекалин ответил на вопрос о состоянии Лерчек

Артём Чекалин рассказал о состоянии здоровья Лерчек и встрече с детьми

Обложка © Life.ru

Артём Чекалин не виделся со своими детьми с тех пор, как стало известно об онкозаболевании его экс-супруги блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной). В беседе с корреспондентом Life.ru после судебного заседания он рассказал, что ребята приедут к нему в эти выходные и останутся на пару недель.

Артём Чекалин о детях, состоянии Лерчек и её новом бренде. Видео © Life.ru

О состоянии здоровья Лерчек Артём узнаёт через её родителей, которые занимаются вопросами госпитализации. Сам он, по собственному признанию, переживает за бывшую супругу.

«У меня от неё трое детей, и в моей картине мира никогда не было, что может быть так всё серьёзно», — сказал он.

О новом бренде Лерчек Артём ничего не знает, но выразил надежду, что у неё всё получится, и отметил, что средства ей сейчас нужны. Откуда появились финансы, ему неизвестно, но Чекалин предположил, что в новый бизнес Валерии могли вложиться партнёры.

На вопрос о собственном здоровье Чекалин ответил, что последние полтора года не проходил обследование, но ранее перед операцией делал полную диагностику. По его словам, сейчас есть небольшие недомогания, однако в целом всё нормально.

Новая косметика Лерчек оказалась зарегистрирована на её мать
Ранее нынешний избранник Лерчек Луис Сквиччиарини сообщил, что блогерша потеряла зрение на правый глаз из-за химиотерапии. Сейчас семья готовится ко второму этапу лечения — всего запланировано девять курсов. По его словам, правый глаз пока полностью не видит, однако после лучевой терапии удалось снизить интенсивность болей в ноге.

Против блогеров Валерии (Лерчек) и Артёма Чекалиных расследуется уголовное дело о выводе более 250 млн рублей за рубеж с использованием поддельных документов (ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). В марте суд приостановил производство по делу в отношении Лерчек в связи с тяжёлым заболеванием — у неё диагностирован рак желудка IV стадии с метастазами, после чего она была освобождена из-под домашнего ареста. В то же время расследование в отношении её бывшего супруга продолжается, по делу заявлено около сотни свидетелей. Очередное заседание состоялось сегодня, а следующее намечено на 30 марта.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar