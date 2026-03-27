Власти Литвы, Латвии и Эстонии разрешили использовать своё воздушное пространство украинским беспилотникам для атак на российские регионы. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с сайтом MK.ru констатировал, что прибалтийские республики становятся соучастниками действий против России.

По его мнению, украинские аппараты нужно сбивать на подлёте над территорией этих стран с поднятием в воздушное пространство российской авиации. Специалист считает, что часть дронов, атаковавших Усть-Луг, Приморск и Кронштадт, зашли с территории Эстонии. Действия киевского режима совместно с Прибалтикой и Польшей он назвал спланированной Брюсселем акцией, цель которой — нарушить работу ключевых экспортных узлов России для поставки нефти.

По словам Дандыкина, европейские страны испытывают дефицит топлива и стремятся помешать другим. Прибалтийские государства и Польша решили, что им за это ничего не будет. Эксперт предупредил, что следом могут пойти диверсионные группы, и Россия должна ответить показательной «поркой», задействовав авиацию в случае следующей провокации.

Специалист также связал минувшие атаки с дестабилизацией ситуации в Балтийском море и напомнил, что Россия имеет право предпринять марш на Киев из Белоруссии в соответствии с существующими договорённостями.

Напомним, ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония открыли своё небо ВСУ для ударов по России. По данным телеграм-канала Mash, если до этого подобные пролёты носили единичный и скрытый характер из-за опасений эскалации, теперь это перешло в разряд официальной политики.