«Итс нот ворт ит!» Американец прогнал военкомов, которые избивали мужчину во Львове — видео
Во Львове произошёл инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Очевидец, гражданин США, снял на видео, как представители ТЦК избивают мужчину прямо на этаже в многоквартирном доме.
Видео © «Львович»
Американец попытался остановить происходящее. Как именно военнослужащие проникли на этаж к местному жителю — неизвестно. Очевидец отправил данное видео в местные соцсети, указывать дополнительных подробностей он не стал.
На кадрах видно, как американец пытается вмешаться в конфликт, но его оттесняют. При этом кричит на английском, пытаясь прогнать военкомов, что, по-видимому, ему удаётся.
Информация о случившемся вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Детали инцидента и состояние пострадавшего на данный момент не уточняются.
Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) также нашли новый способ привлечения граждан на военную службу — с помощью сайтов знакомств. Военкомы, включая женщин, ведут переписку с мужчинами под видом романтического общения, назначают свидания, а вместо встречи призывника поджидает патруль. После задержания гражданина направляют для прохождения службы.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk