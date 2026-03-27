Во Львове произошёл инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Очевидец, гражданин США, снял на видео, как представители ТЦК избивают мужчину прямо на этаже в многоквартирном доме.

Американец попытался остановить происходящее. Как именно военнослужащие проникли на этаж к местному жителю — неизвестно. Очевидец отправил данное видео в местные соцсети, указывать дополнительных подробностей он не стал.

На кадрах видно, как американец пытается вмешаться в конфликт, но его оттесняют. При этом кричит на английском, пытаясь прогнать военкомов, что, по-видимому, ему удаётся.

Информация о случившемся вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Детали инцидента и состояние пострадавшего на данный момент не уточняются.

Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) также нашли новый способ привлечения граждан на военную службу — с помощью сайтов знакомств. Военкомы, включая женщин, ведут переписку с мужчинами под видом романтического общения, назначают свидания, а вместо встречи призывника поджидает патруль. После задержания гражданина направляют для прохождения службы.