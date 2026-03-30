С 1 апреля начнётся давление на курс доллара. На какой уровень выйдет рубль к середине весны Оглавление Анонс основных событий финансовых рынков, которые повлияют на курс рубля Прогноз курса рубля с 1 апреля 2026 года К концу марта обстановка на валютном рынке начала меняться. Падение рубля закончилось, а в апреле появятся новые факторы поддержки для российской валюты. Но не всё так просто. Как будет меняться график курса доллара в апреле и что ждёт рубль? 29 марта, 21:20 Эксперты дали прогноз курса доллара с 1 апреля. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Анонс основных событий финансовых рынков, которые повлияют на курс рубля

В апреле курс рубля будет стабильнее, чем в марте. В Минфине в четверг заявили, что приостановленные операции с валютой в рамках бюджетного правила могут возобновиться лишь к лету, решение будет приниматься исходя из того, как будет развиваться ситуация с ценами на нефть. Таким образом, интриги вокруг того, вернётся ли ведомство на рынок на следующей неделе, более нет. Рубль может чувствовать себя чуть увереннее, поскольку при мартовских ценах нефти Urals Минфин начал бы покупать, а не продавать валюту. Такое мнение высказал инвестиционный стратег компании «Гарда капитал» Александр Бахтин.

Он отметил, что со второй половины месяца на рынок начнёт поступать экспортная выручка от продажи сырья по более высоким ценам. Предложение валюты может увеличиться, но и спрос на неё в середине весны может начать расти, в том числе со стороны импортёров. Кроме того, в апреле может продолжиться снижение ключевой ставки ЦБ, что является системным фактором давления на нацвалюту.

— Начало апреля для валютного рынка в России, как правило, проходит на пересечении сразу нескольких факторов, и в этом году ситуация вряд ли станет исключением. Курс рубля формируется не столько из одного доминирующего драйвера, сколько из сочетания экспортной выручки, бюджетных операций и внешнего фона. Именно поэтому любые прогнозы сейчас носят скорее сценарный характер: рынок остаётся чувствительным к новостям, а динамика может меняться достаточно быстро, — рассказала заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Елена Марчук.

За последние три недели марта средняя расчётная цена Urals для налоговых целей выросла до 69,6 доллара за баррель против 44,6 в феврале. По оценке экономистов Карнеги, каждые 10 долларов к цене барреля дают бюджету дополнительно около 1,6 млрд долларов в месяц. Это принципиально меняет картину: ещё в феврале бюджетный дефицит за два месяца достиг 3,4 трлн рублей при плане 3,786 трлн на весь год, и Минфин всерьёз обсуждал секвестр расходов на 10%. Нефтяной скачок на фоне иранского конфликта эту угрозу временно снял. Так видит ситуацию управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— Именно поэтому Минфин решил не торопиться с пересмотром бюджетного правила — изменения перенесены как минимум на 2027 год. Пауза в валютных операциях продолжится до лета, и это важный сигнал для апрельского рынка: привычного регуляторного якоря нет. В таких условиях курс становится чувствительнее к любым новостям — прежде всего к динамике нефти и срокам возобновления операций. А налоговый период немного сгладит волатильность: НДД добавляет к стандартным платежам нефтяников заметный объём рублёвых обязательств, под которые они продают валютную выручку, — добавил Денис Астафьев.

Падение рубля, наблюдавшееся в начале года, к концу марта фактически остановилось: курс достиг локальных пиков, сопоставимых с уровнями февраля-марта прошлого года, после чего рынок начал переходить в фазу стабилизации. Сформировавшаяся динамика во многом объясняется сочетанием внутренних денежных факторов и внешнеторговой конъюнктуры. Это отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Важную стабилизирующую роль играет и сезонный фактор. В преддверии налогового периода на рынок традиционно поступает значительный объём экспортной выручки, что формирует дополнительное предложение иностранной валюты. В условиях высоких цен на нефть этот эффект усиливается: сырьевые компании получают больше доходов, часть которых конвертируется в рубли для выполнения обязательств перед бюджетом. Таким образом, текущая нефтяная конъюнктура закладывает основу для более устойчивого баланса на валютном рынке в ближайшие недели.

Отдельно стоит учитывать специфику формирования курсов в условиях санкционных ограничений. Ослабление рубля к юаню в марте оказалось более выраженным, чем к доллару и евро. Это связано с тем, что китайская валюта фактически выполняет функцию «прокси-доллара» на российском рынке: дефицит ликвидности по западным валютам в силу ограничений на биржевые торги перераспределяет спрос именно в сегмент юаня. В результате именно через его котировки быстрее отражаются дисбалансы спроса и предложения.

Дополнительным фактором давления на рубль может выступать пересмотр бюджетного правила. Изменение параметров операций с валютой со стороны государства способно временно увеличить спрос на иностранную валюту, что будет создавать эпизодические волны ослабления рубля, особенно в отсутствие сильных компенсирующих потоков.

Прогноз курса рубля с 1 апреля 2026 года

Александр Бахтин считает, что большую часть времени в апреле доллар может провести в районе 80 рублей плюс-минус два рубля, евро — в области 90–95, юань — 11,4–12,1.

— В апреле доллар может двигаться в пределах 80–83 рублей. Завершение налогового периода марта приведёт к сокращению валютного предложения, курс в первых числах месяца может подходить к верхней границе указанного выше диапазона, однако по мере того, как от экспортёров начнёт поступать больший объём валютной выручки на фоне резкого роста цен на нефть, и схлопывания дисконта на Urals, рубль начнёт получать поддержку. Полагаем, что рост мировых цен на энергоресурсы начнёт транслироваться в курс ближе к концу апреля – в начале мая, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

По его словам, появилась некоторая определённость с бюджетным правилом и операциями в его рамках — корректировать механизм в части цены отсечения нефти в этом году не планируется, а Минфин, судя по заявлениям Антона Силуанова, вернётся с операциями на рынок только к лету. При этом со стороны спроса на валюты тоже можно будет увидеть подъём: ставки в экономике медленно, но верно снижаются и в апреле ожидаются очередные минус 50 б.п., и 14,5%, импорт к лету сезонно повышает активность. Если рассуждать о возможности выхода курса за рамки прогнозного диапазона, то в апреле больше шансов на движение вниз к 80, чем в сторону 85 рублей за доллар.

Елена Марчук считает, что на апрель наиболее реалистичным выглядит диапазон 90–100 рублей за доллар. В отдельные периоды курс может опускаться к отметкам 90–92 рубля, прежде всего на фоне налогового периода, когда экспортёры активно продают валютную выручку. Это создаёт дополнительное предложение на рынке и временно поддерживает рубль, хотя такие укрепления, как правило, носят краткосрочный характер.

С другой стороны, давление на рубль сохраняется и формирует верхнюю границу диапазона. Постепенное восстановление импорта усиливает спрос на валюту, а внешний фон, включая динамику сырьевых рынков и геополитическую повестку, добавляет неопределённости. В этих условиях движение к уровням 98–100 рублей за доллар выглядит вполне логичным сценарием, особенно при появлении дополнительных внешних триггеров.

— В результате апрель, скорее всего, пройдёт в режиме умеренной волатильности без резких и устойчивых скачков. Базовый сценарий — колебания внутри обозначенного коридора с периодическими отклонениями в обе стороны. Для бизнеса и частных лиц это означает, что ориентироваться стоит не на точечные значения, а на общий диапазон: рынок остаётся управляемым, но чувствительным к новостному фону и внешним факторам, — отметила Елена Марчук.

Курс валют будет в диапазоне 80–85 рублей за доллар, 90–95 — за евро, 11,5–12 — за юань. В текущих условиях это скорее боковое движение с умеренной волатильностью. Речь идёт о колебаниях внутри диапазона, который рубль не покидает с апреля 2025 года. Реальный сдвиг в любую сторону будет зависеть от двух внешних триггеров: дальнейшего развития ситуации вокруг Ирана (влияет и на цену нефти, и на силу доллара) и от того, когда и на каких условиях Минфин возобновит операции по бюджетному правилу. Такой прогноз сделал основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Денис Астафьев считает, что на горизонте месяца рубль, скорее всего, останется в коридоре 80–86 за доллар. Более крепкий курс упирается в отсутствие Минфина на рынке и растущий импортный спрос; более слабый — в высокие нефтяные доходы и жёсткую денежно-кредитную политику ЦБ. Двузначная ключевая ставка никуда не делась, и пока рублёвые активы сохраняют привлекательность для тех, кто держит средства внутри страны.

При отсутствии внешних шоков курс, вероятно, будет консолидироваться в обозначенных диапазонах: доллар —77,5–87,5 рубля, евро — 90–99 рублей, юань — 11,3–12,4 рубля. Такой прогноз сделал Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева