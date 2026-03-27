Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 13:45

«Ядерный конфликт неизбежен»: Атакой на Иран Штаты только приблизили катастрофу, заявил Медведев

Медведев: Ядерный конфликт между Ираном и Израилем в каком-то виде неизбежен

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Своей агрессией США и Израиль не устранили ядерную угрозу Ирана, а лишь увеличили шанс на конфликт с применением оружия массово поражения. Такое мнение в беседе с журналистами высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. При это американцы заявляют совершенно об обратном, заметил он.

«Сколько бы ни болтали сейчас американцы об устранении ядерной угрозы, <...> теперь ядерный конфликт Израиля и Ирана в каком-то виде неизбежен. Как это ни грустно и печально констатировать», — сказал политик.

По мнению Медведева, своей операцией США и Израиль не устранили причину вероятного ядерного конфликта, «а приблизили его».

МАГАТЭ предупредило об угрозе ядерной аварии на АЭС «Бушер» в Иране
МАГАТЭ предупредило об угрозе ядерной аварии на АЭС «Бушер» в Иране

Напомним, о подобном эффекте от действий США и Израиля говорил и секретарь Совбеза Сергей Шойгу. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив обнулили все усилия по заключению ядерной сделки и поставили под угрозу безопасность всего ближневосточного региона.

Матвей Константинов
