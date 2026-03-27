Иран отчитался об ударе по транспортному центру армии Израиля в Тель-Авиве

Иранские военные при помощи беспилотников атаковали один из крупнейших транспортных центров израильской армии, расположенный в Тель-Авиве. Об этом сообщила армейская пресс-служба, слова которой приводит гостелерадиокомпания Ирана. Масштабы разрушений не уточняются.

Напомним, 28 февраля США и Израиль атаковали Иран, нанося удары и по гражданским объектам. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что в результате вражеских авиаударов в стране были разрушены или повреждены более 600 школ, а жертвами этих атак стали более тысячи учеников и преподавателей. Тегеран приступил к ответным атакам по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. Вашингтон не скрывает, что хочет добиться смены власти в Иране и сговорчивости руководства.