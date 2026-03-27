МИД вызвал посла Чехии из-за поджога Русского дома в Праге и выразил протест
Посол Чехии в РФ Даниэл Коштовал.
МИД России объявил решительный протест чешскому послу Даниэлу Коштовалу. Дипломата вызвали в Смоленскую площадь после нападения на Русский дом в Праге. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
Министерство выразило глубокую обеспокоенность в связи с произошедшим нападением. От чешской стороны потребовали провести оперативное и квалифицированное расследование.
Прагу также призвали принять исчерпывающие меры для охраны российских учреждений. Виновные в преступлении должны быть найдены и понести наказание.
Нападение на Русский дом в Праге произошло в ночь на 26 марта. Здание культурного центра забросали бутылками с зажигательной смесью. Глава учреждения Игорь Гиренко уточнил, что три из шести брошенных коктейлей Молотова не взорвались. Чешская полиция проводит расследование. В МИД РФ случившееся квалифицировали как вандализм, а в Россотрудничестве настаивают на неизбежном наказании виновных. Происшествие случилось накануне финального мероприятия в рамках Дней русской культуры. Напомним, что Русские дома (в том числе и пражский центр) работают над продвижением российской культуры за рубежом, поддержкой соотечественников, а также реализацией гуманитарных, научных и образовательных проектов.
