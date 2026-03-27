Русский дом в Праге атаковать украинские переселенцы, находящиеся в странах Европы. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Сегодня был ночью взорван и подожжён Русский дом в Праге. Я уверен, что это сделали именно те беженцы с Украины, которые переселились в страны Западной Европы», — сказал сенатор на пресс-конференции, посвящённой преступлениям украинских неонацистов против военнопленных.

Он также предостерёг, что европейские государства, принявшие у себя этих людей, могут в будущем столкнуться с подобными проявлениями агрессии в отношении собственных граждан.

Напомним, нападение на Русский дом в Праге произошло в ночь на 26 марта. Неизвестные бросили в здание культурного центра несколько бутылок с зажигательной смесью. Руководитель учреждения Игорь Гиренко сообщил, что три из шести коктейлей Молотова не взорвались. Полиция Чехии ведёт расследование инцидента. В МИД РФ произошедшее назвали актом вандализма, а в Россотрудничестве потребовали неотвратимого наказания для виновных. Инцидент произошёл накануне завершающего мероприятия Дней русской культуры. Русские дома, одним из которых является центр в Праге, занимаются популяризацией российской культуры, поддержкой соотечественников и развитием гуманитарных, научных и образовательных связей за рубежом.