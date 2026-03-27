Россотрудничество: Россия ждёт наказания виновных в атаке на Русский дом в Праге
Флаг Чехии в Праге.
Россия ждёт справедливого наказания для виновных в атаке на Русский дом в Праге, заявили журналистам в Россотрудничестве. По словам представителя агентства, виновник скрылся до приезда экстренных служб.
«Надеемся, что это преступление будет раскрыто, а виновные понесут справедливое наказание», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, поздно вечером 26 марта было атаковано здание культурного центра России в Праге. На территории Русского дома взорвались несколько бутылок с зажигательной смесью. Комментируя инцидент, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия виновников варварскими.
