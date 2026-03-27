27 марта, 10:28

Россотрудничество: Россия ждёт наказания виновных в атаке на Русский дом в Праге

Флаг Чехии в Праге. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yassmin Photo

Россия ждёт справедливого наказания для виновных в атаке на Русский дом в Праге, заявили журналистам в Россотрудничестве. По словам представителя агентства, виновник скрылся до приезда экстренных служб.

«Надеемся, что это преступление будет раскрыто, а виновные понесут справедливое наказание», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, поздно вечером 26 марта было атаковано здание культурного центра России в Праге. На территории Русского дома взорвались несколько бутылок с зажигательной смесью. Комментируя инцидент, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия виновников варварскими.

Матвей Константинов
