Россотрудничество: Россия ждёт наказания виновных в атаке на Русский дом в Праге

Россия ждёт справедливого наказания для виновных в атаке на Русский дом в Праге, заявили журналистам в Россотрудничестве. По словам представителя агентства, виновник скрылся до приезда экстренных служб.

«Надеемся, что это преступление будет раскрыто, а виновные понесут справедливое наказание», — сказал собеседник ТАСС.