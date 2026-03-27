27 марта, 08:38

Появилось первое видео последствий нападения на «Русский дом» в Праге

«Русский дом» в Праге мог полностью сгореть в результате нападения. К счастью, взорвались не все брошенные бутылки с зажигательной смесью.

Последствия нападения на «Русский дом» в Праге сняли на видео. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Руководитель культурного центра Игорь Гиренко показал телеканалу «Звезда» последствия инцидента. Злоумышленники бросили несколько ёмкостей с воспламеняющейся жидкостью.

Три из них, по словам главы организации, не взорвались внутри помещения — они оказались на подоконнике. Если бы пожар всё же начался, здание не удалось бы спасти, поскольку внутри находится библиотека с большим количеством бумажной литературы.

Захарова назвала варварским актом нападение на «Русский дом» в Праге

Напомним, инцидент случился поздно вечером 26 марта. Неизвестные атаковали здание культурного центра, применив бутылки с зажигательной смесью. Время атаки глава организации назвал неслучайным: на ближайшую пятницу было запланировано заключительное мероприятие в рамках Дней русской культуры.

Дарья Нарыкова
