Появилось первое видео последствий нападения на «Русский дом» в Праге

«Русский дом» в Праге мог полностью сгореть в результате нападения. К счастью, взорвались не все брошенные бутылки с зажигательной смесью.

Руководитель культурного центра Игорь Гиренко показал телеканалу «Звезда» последствия инцидента. Злоумышленники бросили несколько ёмкостей с воспламеняющейся жидкостью.

Три из них, по словам главы организации, не взорвались внутри помещения — они оказались на подоконнике. Если бы пожар всё же начался, здание не удалось бы спасти, поскольку внутри находится библиотека с большим количеством бумажной литературы.

Напомним, инцидент случился поздно вечером 26 марта. Неизвестные атаковали здание культурного центра, применив бутылки с зажигательной смесью. Время атаки глава организации назвал неслучайным: на ближайшую пятницу было запланировано заключительное мероприятие в рамках Дней русской культуры.