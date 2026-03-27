Посольство РФ назвало атаку на Русский дом в Праге беспрецедентным актом насилия
Обложка © X / PolicieCZ
Нападение на Русский дом в Праге является беспрецедентным актом насилия. Об этом заявили в Посольстве РФ в Чехии, подчеркнув, что в результате нападения жизни и здоровью сотрудников культурного центра была нанесена реальная угроза.
«Расцениваем данный инцидент как беспрецедентный акт насилия, создавший угрозу жизни и здоровью сотрудников РЗУ», — говорится в публикации посольства в соцсетях.
Напомним, что в Праге вечером 26 марта территория культурного центра России подверглась нападению с использованием зажигательной смеси. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова охарактеризовала произошедшее как акт вандализма. В свою очередь, руководство Россотрудничества выступило с требованием обеспечить неотвратимость наказания для организаторов и исполнителей этого преступления.
Русские дома (представительства Россотрудничества) являются сетью официальных представительств РФ за рубежом. Их ключевые задачи — популяризация российской культуры, поддержка соотечественников, а также укрепление международных гуманитарных, научных и образовательных связей. На своих площадках учреждения проводят выставки, организуют курсы русского языка и мероприятия для педагогов, выступая в роли платформы для гуманитарного сотрудничества. Инцидент с нападением на Русский дом в Праге произошёл накануне заключительного мероприятия в рамках Дней русской культуры.
