Глава МВД Чехии назвал атаку на Русский дом в Праге угрозой безопасности

Атака на Русский дом в Праге представляет серьёзную угрозу безопасности и является неприемлемым противоправным деянием. Об этом заявил глава МВД Чехии Любомир Метнар в своём аккаунте в соцсети X.

«Нападение на любой объект считаю неприемлемым без исключений, независимо от его характера или формы собственности. Речь идёт о серьёзном противоправном деянии, которое представляет угрозу безопасности», — написал министр.

По его словам, полиция Чешской Республики занимается расследованием инцидента, ситуация постоянно оценивается, и власти готовы принять дополнительные меры в случае необходимости.