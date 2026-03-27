Глава МВД Чехии назвал атаку на Русский дом в Праге угрозой безопасности
Русский дом в Праге. Обложка © X / PolicieCZ
Атака на Русский дом в Праге представляет серьёзную угрозу безопасности и является неприемлемым противоправным деянием. Об этом заявил глава МВД Чехии Любомир Метнар в своём аккаунте в соцсети X.
«Нападение на любой объект считаю неприемлемым без исключений, независимо от его характера или формы собственности. Речь идёт о серьёзном противоправном деянии, которое представляет угрозу безопасности», — написал министр.
По его словам, полиция Чешской Республики занимается расследованием инцидента, ситуация постоянно оценивается, и власти готовы принять дополнительные меры в случае необходимости.
Напомним, поздним вечером 26 марта здание российского культурного центра в Праге подверглось атаке — на территории Русского дома взорвались несколько бутылок с зажигательной смесью. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее варварским актом. В Россотрудничестве призвали привлечь виновных к справедливой ответственности.
