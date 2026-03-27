Врачи на Украине подвергали истязаниям раненых российских военнопленных, а также намеренно издевались, включая, например, украинский гимн вместо уколов обезболивающих. Об этом сообщил председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников Максим Григорьев на презентации доклада «Доктора Менгеле киевского режима».

По словам Григорьева, многочисленные свидетельства вернувшихся из плена показывают, что украинские врачи проводили операции без анестезии, чтобы причинять людям максимальную боль. Один из бывших пленных рассказал, как женщина-врач на просьбу об обезболиюващих включила на телефоне украинский гимн и ударила его по уху со словами: «Вот это тебе анестезия». Все процедуры делали «на живую», специально «тыкали в открытые раны».

Григорьев подчеркнул, что речь идёт не о военнослужащих ВСУ или СБУ, а о гражданских украинских врачах, чьи действия он сравнил с практикой нацистского преступника Йозефа Менгеле, который ставил эксперименты на заключённых концлагерей.

Среди других свидетельств — случаи, когда на пленных тренировались медики-интерны: резали не там, где нужно, оставляли раны незашитыми, не давали обезболивающих, смеялись и издевались. Один из пострадавших рассказал, как медсестра в перчатках крутила пальцем в его открытой ране, глядя в глаза. Другой свидетель сообщил, что врачи щипцами отрезали обмороженные пальцы без наркоза, цинично комментируя: «Вечером бульончик себе сваришь».

Григорьев отметил, что таких свидетельств набралось уже десятки, и все они указывают на грубейшие нарушения Женевских конвенций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже сообщала о систематических издевательствах над российскими военнопленными на Украине, включая медицинские манипуляции без обезболивания. По её словам, ответственность за эти преступления будет возложена на всех причастных — от высшего руководства страны и руководителей медучреждений, отдававших преступные распоряжения, до рядового медперсонала, исполнявшего их.