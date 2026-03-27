Активы основателя «Макфы» за 12 млрд на торгах никого не заинтересовали

Аукционы по продаже активов экс-губернатора Челябинской области и основателя агрохолдинга «Макфа» Михаила Юревича завершились безрезультатно — на торги не поступило ни одной заявки. Об этом сообщается на портале «ГИС Торги».

Речь идёт о долях в компаниях «Родник», «Проспект» и ГК «Содействие», общая стоимость которых оценивается в 12 млрд рублей. Все три аукциона признаны несостоявшимися из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных покупателей.

Самый дорогой лот — компания «Родник» (8,2 млрд рублей) — включает в себя крупные объекты коммерческой недвижимости: торгово-развлекательные комплексы «Родник» и «Алмаз», а также отель Radisson Blu. Общая площадь этих объектов превышает 568 тыс. кв. м.

Активы ООО «Проспект» были выставлены за 3,8 млрд рублей. Компании принадлежат торговые площади более 80 тыс. кв. м, ранее занятые сетью «Проспект», а ныне сданные в аренду федеральным ретейлерам.

Также не нашёл покупателя лот ООО «Управляющая компания „Содействие“» за 6,2 млн рублей.

Торги по ещё одному активу — ООО «Новая планета» стоимостью 391 млн рублей — продолжаются, на него претендуют два участника. Компания известна как бывший владелец магазина «Школьник» в Челябинске.

Ранее Центральный районный суд Челябинска принял решение изъять в пользу государства 63 квартиры, принадлежавшие бывшим владельцам агрохолдинга «Макфа». Среди ответчиков — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов.