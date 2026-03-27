Пункт пропуска «Желкуар» на границе Казахстана и РФ закрыт из-за разлива реки

Казахстан временно приостановил работу пункта пропуска «Желкуар» на границе с Россией. Причиной стал разлив реки ч сообщила российская сторона в лице ФГКУ «Росгранстрой».

Также с 27 марта сопредельный автомобильный пункт пропуска закрыт для перемещения лиц, транспортных средств и грузов. На российской стороне этому КПП соответствует «Мариинский» в Челябинской области, движение через него также временно остановлено.

В ведомстве рекомендовали путешественникам и перевозчикам учитывать эту информацию при планировании маршрутов через российско-казахстанский участок границы. О сроках возобновления работы пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Московской области в этом году ожидается превышение нормы половодья. По словам заслуженного спасателя, ситуация не является рядовой, однако подобные явления уже наблюдались в регионе несколько лет назад. Сейчас ведётся активная работа с населением, поскольку подготовленность людей позволяет частично снизить риски.