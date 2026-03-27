В Приморье спасли молодую самку тюленя, которая полакомилась масляной краской

В Приморье специалисты борются за жизнь молодой самки тюленя, которая пострадала от химического отравления. Белька из Триозерья доставили в ветцентр с подозрением на поедание масляной краски, сообщает 360.ru.

Спасение молодого тюленя. Фото © Telegram / 360.ru

Состояние «пациента» оценивается как тяжёлое. У него зафиксировали повышенную температуру и явные признаки интоксикации. Врачи применяют абсорбенты, чтобы вывести токсины из организма. Давать точные прогнозы пока рано — лечение только началось.

Как отметили сотрудники, подобные инциденты случаются в регионе регулярно. Молодые ластоногие нередко находят пропитание на загрязнённом дне и травятся химикатами или бытовыми отходами.

«Дно наше — это помойка. <… > Маленькие тюлени не питаются рыбой. Когда они начинают питаться самостоятельно, едят то, что найдут на дне», — отметили в реабилитационном центре.

