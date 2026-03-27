В Нижегородской области спасли питона, застрявшего в ванной

В Нижегородской области сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию: им пришлось освобождать питона, который запутался в коммуникациях ванной комнаты. Инцидент произошёл в одном из домов Богородского района.

Спасение питона. Видео © Max/МЧС Нижегородской области

«У Богородских пожарных день начался с необычного вызова: на пункт связи поступило сообщение о том, что в ванной комнате застрял питон», — сообщили в региональном управлении МЧС.

На место происшествия выехал караул 174-й пожарно-спасательной части. Чтобы не навредить рептилии, спасатели аккуратно разобрали часть конструкции и бережно извлекли змею. После этого питона передали владельцу. Операция прошла успешно, никто не пострадал.

