27 марта, 14:02

В Нижегородской области спасли питона, застрявшего в ванной

Обложка © Max/МЧС Нижегородской области

Обложка © Max/МЧС Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию: им пришлось освобождать питона, который запутался в коммуникациях ванной комнаты. Инцидент произошёл в одном из домов Богородского района.

Спасение питона. Видео © Max/МЧС Нижегородской области

«У Богородских пожарных день начался с необычного вызова: на пункт связи поступило сообщение о том, что в ванной комнате застрял питон», — сообщили в региональном управлении МЧС.

На место происшествия выехал караул 174-й пожарно-спасательной части. Чтобы не навредить рептилии, спасатели аккуратно разобрали часть конструкции и бережно извлекли змею. После этого питона передали владельцу. Операция прошла успешно, никто не пострадал.

«Метили в сердце»: Волонтёры спасли бездомного пса с ножом в спине почти по рукоятку

Ранее Life.ru рассказывал, как в Приморье спасли молодую самку тюленя, которая полакомилась масляной краской. Состояние животного оценивается как тяжёлое: у него зафиксированы высокая температура и явные признаки отравления. Сейчас врачи применяют абсорбенты, чтобы вывести токсины из организма.

