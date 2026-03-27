Снявший антироссийский оскароносный фильм режиссёр Таланкин* признан иноагентом

Минюст признал иноагентом режиссёра Павла Таланкина*, который снял получивший «Оскар» документальный фильм «Господин Никто против Путина». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также в перечень добавлены бизнесмен Виталий Гинзбург*, журналистка Марина Скорикова* и проект «Христиане против войны»*.

Таланкин* попал в список за участие в качестве спикера на площадках, которые предоставляют иноагенты и зарубежные СМИ. Кроме того, он создавал контент для неограниченного круга лиц вместе с организациями из «нежелательного» списка.

Гинзбург*, по данным ведомства, распространял недостоверные сведения о решениях российских властей и публично выступал против СВО. Он также взаимодействовал с одной из структур, признанной нежелательной на территории РФ. Сам бизнесмен живёт за границей.

Скорикова* оказалась в реестре за аналогичные высказывания и создание материалов совместно с иноагентами. Она также поддерживала контакты с объединениями из перечня нежелательных организаций. Журналистка давно находится вне России.

Проект «Христиане против войны»* ведомство включило в список за распространение недостоверной информации о решениях госорганов и о Русской православной церкви. Его представители также выступали против военной операции на Украине и участвовали в выпуске материалов нежелательных структур.

Ранее Никита Михалков резко раскритиковал фильм «Господин Никто против Путина», назвав его политизированным. Режиссёр уверен, что такая лента создана по заказу западных структур с целью сформировать за рубежом негативный имидж России. Параллельно с этим Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека направила обращения в адрес оргкомитета кинопремии и главы ЮНЕСКО Халеда аль-Анани, указав на факты незаконной съемки несовершеннолетних в удостоенной «Оскара» картине, а суд в Челябинске запретил фильм к распространению.

