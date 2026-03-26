Челябинский суд запретил распространять антироссийский фильм, получивший «Оскар»

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск прокуратуры о запрете распространения документального фильма «Господин Никто против Путина». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

В правоохранительных органах пояснили, что надзорное ведомство требовало запретить в России ленту, которая, согласно заключению прокуратуры, направлена на пропаганду терроризма и формирование негативного отношения к власти. В фильме бывший педагог Павел Таланкин демонстрирует бело-сине-белый флаг, вывешенный на учебной доске в классе, и открыто заявляет, что это символика запрещённой в РФ террористической организации.

В марте лента «Господин Никто против Путина» получила «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Награду разделили Таланкин, покинувший Россию после съёмок, и американский документалист Дэвид Боренштайн. В картину без разрешения родителей были включены кадры с участием несовершеннолетних школьников.

Ранее режиссёр Никита Михалков жёстко высказался о фильме «Господин Никто против Путина». По его мнению, лента носит политизированный характер и нацелена на формирование за рубежом негативного образа России. Режиссёр убеждён, что у подобных проектов должны быть заказчики на Западе. Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, в свою очередь, направила обращения в оргкомитет кинопремии и генеральному секретарю ЮНЕСКО Халеду аль-Анани в связи с незаконной съёмкой школьников в оскароносной картине.

Больше материалов о наследии и современной культуре — в разделе «Культура» на Life.ru.