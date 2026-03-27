Рубио заявил, что США добиваются скорейшего завершения конфликта на Украине

Соединённые Штаты нацелены на содействие скорейшему урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совещании глав МИД стран «Группы семи» (G7) во Франции. Он не привёл деталей.

«Президент [США Дональд] Трамп привержен обеспечению прекращения огня и завершению путём переговоров войны России и Украины как можно скорее», — написал шеф американской дипломатии в соцсети.