Рубио заявил, что США добиваются скорейшего завершения конфликта на Украине
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran
Соединённые Штаты нацелены на содействие скорейшему урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совещании глав МИД стран «Группы семи» (G7) во Франции. Он не привёл деталей.
«Президент [США Дональд] Трамп привержен обеспечению прекращения огня и завершению путём переговоров войны России и Украины как можно скорее», — написал шеф американской дипломатии в соцсети.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на урегулирование украинского конфликта. Он отметил, что американская сторона ведёт интенсивную работу для разрешения этой тяжёлой ситуации. По мнению главы государства, обстановка постепенно стабилизируется, и у сторон имеются возможности для достижения договорённостей. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп намерен добиваться урегулирования конфликта на Украине и восстановления торговых отношений с Россией.
